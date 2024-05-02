Дети на момент удара были в спортклубе: количество пострадавших в Дергачах возросло

Семь детей в возрасте от 11 до 15 лет имеют травмы средней тяжести.

В результате атаки РФ по городу Дергачи Харьковской области пострадали девять человек: восемь детей, на момент удара находившиеся в спортивном клубе, и 75-летний мужчина.

Об этом сообщает Нацполиция.

"Семь детей в возрасте от 11 до 15 лет имеют травмы средней тяжести. Еще один ребенок получил острую реакцию на стресс и легкие телесные повреждения", — говорят правоохранители.

Раненый мужчина от госпитализации отказался.

Ранее ТСН.ua сообщал, что 2 мая враг нанес два удара по Дергачам. в Харьковской области. Россияне применили управляемые авиационные бомбы.

Впоследствии стало известно, что оккупанты ударили по гражданской инфраструктуре в Дергачах. Днем заявили о семи раненых, шестеро из них – дети. Позже количество пострадавших возросло.

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