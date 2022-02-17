"Дети очень напуганы": снаряд российских оккупантов попал на территорию школы возле Попасной (фото)

По словам директора школы, обстрел произошел прямо во время уроков, когда в школе были только ученики младших классов.

При обстреле российскими оккупантами СМТ Врубовка Попаснянского района один из снарядов попал прямо на территорию школы.

Об этом пишет НВ со ссылкой на слова директора учебного заведения Елены Яриной.

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"Сейчас спокойно. Не слышно (обстрелов – ред.). Но несколько (часов назад – ред.) было очень страшно, потому что один из снарядов попал на территорию школьного двора. У нас есть поврежденные окна, двери", — рассказывает директор.

По ее словам, обстрел произошел прямо на уроках. К тому же сейчас в школах учатся только первые-четвертые классы, а пятые-одиннадцатые находятся на дистанционном.

"Первый-четвертый — это дети. И только начался третий урок, закончился перерыв, начался обстрел населенного пункта нашего", — рассказывает Ярина.

Директор отметила, что пострадавших нет ни среди детей, ни среди взрослых, однако школа осталась без электроснабжения. Елена Ярина говорит, что столь мощные обстрелы поселка она не помнит еще с лета 2018 года.

Директор говорит, что в школе нет отдельного бомбоубежища, однако отдельные места приспособили для укрытия. По ее словам, дети уже знают, что делать в таких ситуациях, однако они все равно напуганы.

"Есть места между стенами, где дети сразу легли на пол. Они это знают... Дети очень напуганы. Это страшно, это психологическая травма", — отмечает Ярина.

По ее словам, сейчас детей в школе нет. Как только начался обстрел населенного пункта, родители, проживающие рядом со школой, забрали своих детей домой. В то же время, часть родителей была на рабочих местах.

"У нас есть дети, которых мы подвозим по школьному автобусу из приближенных населенных пунктов. Поэтому некоторые дети оставались с нами, со своими классными руководителями", — говорит Ярина.

Фото: Попаснянская городская военно-гражданская администрация/Facebook (https://www.facebook.com/popasnavca/)

Напомним, в четверг, 17 февраля, в 09:04 снаряд российских боевиков попал в здание детского сада. По предварительной информации, при обстреле дети находились в садике. Контузии подверглись две женщины.

В то же время российские СМИ уже начали активно распространять ложную информацию о том, что это якобы украинские военные обстреляли детский сад.

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