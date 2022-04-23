"Дети плачут и кричат": семья из Николаевщины живет в разрушенном авиаударом доме

"Дети плачут и кричат": семья из Николаевщины живет в разрушенном авиаударом доме

В Баштанке мирные жители остались без дома после вражеских обстрелов, а дети стали беспокойными.

В Баштанке Николаевской области семья с четырьмя детьми живет в доме, разрушенном авиаударом российских войск. Люди обустроили одну комнату для ночлега, забили окна пленкой, постепенно восстанавливают дом.

Об этом пишет "Суспільне".

"Там стену он (муж — ред.) починил. Повыбивало было на кухню. Он тоже сделал. Шкаф ни один не уцелел, он там что-то починил, но оно едва держится. Ужас какой-то", — рассказала Ирина Могилевская.

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Женщина рассказывает, что шифер в доме тоже снесло. Постель и вещи семьи – в дырах. Дети стали беспокойны после взрывов.

Суспільне

"Некоторые слышат, что бахнуло, и бегут быстренько в дом. Некоторые могут рюмсать, плакать, кричать. Некоторые вообще не понимают, теряются и стоят на месте, надо самим бежать за ними, хватать и убегать, резко так начинают плакать, кричать. Беспокойные стали после этого", — говорит Ирина Могилевская.

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Ранее стало известно, что житель Житомирской области Владимир Ободзинский в одно мгновение потерял всю семью. Пятеро его родных людей погибли от удара двух авиабомб, сброшенных российскими военными на их дом.

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