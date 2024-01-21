"Дети постоянно живут в ожидании": Зеленская дала совет родителям, как говорить с ребенком о войне

Первая леди Украины Елена Зеленская советует родителям детей обращаться к психологам за профессиональным советом о том, как вести себя с ребенком во время войны. Она подчеркнула, что в Украине есть множество известных детских психологов, они дают замечательные советы по этому поводу.

Об этом первая леди рассказала в эфире телемарафона.

"Я могу только сказать, как я пытаюсь говорить со своими детьми. На мой взгляд, дети должны знать правду и очень неправильно от них скрывать что-то. Потому что человек должен ориентироваться... Они же не выпадают из информационного пространства. Ребенок в Интернете – это нормально. Они все видят, они все слышат, но иногда им нужно дать понять, что ты тоже это знаешь и слышишь, но это для тебя не повод для паники, что ты окажешь ему поддержку, что взрослые знают, что делать. Да, ужасные вещи творятся вокруг, но не бойся, все будет нормально. Мне кажется, что такая уверенность детей в том, что есть надежда – это очень важно для них сейчас...", — рассказала она.

Как отметила Елена Зеленская, украинские дети сейчас постоянно живут в ожидании, когда закончится война, когда можно будет ходить нормально в школу, когда можно будет мечтать об отпусках где-то или о каких-то развлечениях, которые сейчас недоступны.

"И это ожидание – оно их обессиливает. Нужно дать им надежды на то, что это закончится обязательно. "А давай мы сегодня с тобой помечтаем, что будет, когда все это кончится. Что ты хочешь? Куда ты хочешь поехать? А что ты хочешь сделать? Хочешь ли ты заняться? А кем ты будешь, когда вырастешь?" Мне кажется, что это отвлекает, но правду говорить обязательно, просто мне кажется, нужно правильные слова находить", — резюмировала первая леди.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Знает ли Елена Зеленская, когда закончится война, и как изменился ее муж-президент

Напомним, Зеленская рассказала, как изменился ее супруг-президент.

Читайте также ведущие новости дня: