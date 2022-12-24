Дети стали сиротами: у жены военного остановилось сердце, когда она узнала о смерти любимого

Жена умерла на следующий день, когда узнала о смерти любимого мужчины.

В Каменец-Польском районе Хмельницкой области произошла двойная трагедия: у жены военного, узнавшей о смерти любимого, остановилось сердце. Без родителей осталось двое детей.

Об этом в Facebook сообщил глава Каменец-Подольского районного совета Михаил Симашкевич.

Чиновник рассказал, что 22 декабря стало известно о гибели украинского защитника из Каменеччины Андрея Твердохлеба. На следующий день, 23 декабря, скончалась его жена Марина Твердохлеб. У женщины из-за потери любимого остановилось сердце.

"Вчера пришло известие о гибели еще одного Героя — Андрея Твердохлеба. А сегодня стало известно о смерти его жены, Марины Твердохлеб, сердце которой не выдержало потери любимого. Сиротами осталось двое детей. Соболезнования родным и близким", — написал Симашкевич.

Война России против Украины

24 февраля российский диктатор Путин объявил о проведении так называемой "спецоперации" на территории Украины. Диктатор призвал ВСУ капитулировать. Он планировал "захватить Киев за три дня", установить в Украине свою марионеточную власть.

Однако воины ВСУ смело защищают Украину ценой собственной жизни. Российские оккупанты на захваченных территориях совершают геноцид украинцев — убивая и пытая людей. Силы обороны на освобожденных территориях находят массовые могилы невинных людей. Так было в Буче, Изюме и Херсонской области. Также россияне беспощадно каждый день обстреливают Украину, убивая украинцев.

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