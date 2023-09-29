"Дети видели, как мама погибла на месте": Хлань о беспощадных обстрелах Херсонщины

Последние дни оккупанты интенсивнее обстреливают Херсонщину. Враг беспощадно плещется по правобережью абсолютно из всех видов вооружения.

Об этом 24 Канала рассказал депутат Херсонского областного совета и военнослужащий ВСУ Сергей Хлань, отметив, что количество снарядов, выпускаемых россиянами в сутки, приближается к 700.

Применяют захватчики, в частности управляемые авиабомбы. Если раньше они сбрасывали 2-3 КАБа, то сейчас около 50. Также враг обстреливает жилые кварталы.

Так, кафиры 28 сентября ударили по Херсону. В результате обстрела погибли 3 женщины.

“Одна из женщин – мать, дети которой были непосредственными свидетелями того, как попал снаряд. И мама их погибла на месте. Дети все это видели. Это такая жизнь в Херсоне», – сказал Хлань.

Сейчас в Херсоне очень опасно находиться на открытом пространстве. Утром 29 сентября под обстрел попали вывозившие мусор коммунальщики. Пострадали двое мужчин. У одного из них травмы конечностей, а у другого контузия и занозное ранение. Их госпитализировали.

Эти ситуации, когда люди просто работая в Херсоне, попадают под обстрел — не первый случай. Ситуация напряженная и очень опасная», — подчеркнул Хлань.

Под обстрелы уже попадали, в частности, приезжавшие на помощь после атак бойцы ГСЧС и коммунальщики, которые убирали город.

Что делать в случае обстрела

Жителям территорий, которые обстреливают оккупанты, советуют не находиться на улице. Лучше быть поближе к зданиям. Когда враг начинает варить, нужно срочно искать укрытие или прятаться в помещении.

“А еще лучше, в тех населенных пунктах, страдающих сейчас от беспощадных обстрелов окупантов, эвакуироваться в более безопасные регионы. В настоящее время объявлена эвакуация из населенных пунктов на побережье Днепра. Особенно касается людей с малолетними детьми”, — отметил депутат Херсонского областного совета.

Однако есть люди, которые категорически отказываются уезжать. Им нужно максимально соблюдать правила безопасности.

Напомним, российские войска нанесли ракетный удар Николаеву утром 29 сентября, попав в объект инфраструктуры. Прошло без пострадавших.

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