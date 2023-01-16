Дети возле дома ждали родителей, когда произошел взрыв: в Днепре погибли супруги, сбежавшие из Никополя

Семья жила на восьмом этаже в подъезде, куда попала ракета.

В Днепре в результате российского ракетного удара по многоэтажке погибли супруги. Ирина и Максим вместе с двумя детьми полгода назад сбежали из Никополя, который постоянно обстреливает враг.

О трагедии рассказала жена брата погибшего Валерия у себя в Instagram.

В момент взрыва 9-летний Тимур и 14-летняя Каролина ждали родителей возле дома на улице. На данный момент они находятся в больнице.

Квартира, где жила семья/Фото: _m.valeriya_

Семья жила на 8 этаже/Фото: _m.valeriya_

"Именно в этом доме, в этом злосчастном подъезде жила сестра моего Антона. Восьмой этаж. Сегодня можно без проблем рассмотреть цвет обоев в гостинной, ведь эти фото облетели чуть ли не весь мир. Дети вышли на улицу, когда проклятая бл*дина прилетела прямо к ним в дом", — рассказала родственница погибших.

По состоянию на утро 16 января известно о 35 погибших в результате российского ракетного удара по Днепру, двое из них – дети. 75 человек травмированы. Судьба еще 35 жителей дома неизвестна, их ищут под завалами более суток. По предварительной информации, 72 квартиры разрушены. Повреждено более 230-ти.

Ирина и Максим погибли в Днепре/Фото: irina_tolpegina_pm

Среди пострадавших – 27 летняя Екатерина Зеленская. Женщина находилась под завалами около 20 часов. Ее забрали в реанимацию с сильным переохлаждением. Годовалого сына и мужа пострадавшей более суток ищут спасатели.

Трагедия в Днепре спасатели, волонтеры и жители продолжают разбирать завалы.

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