Детсады Ивано-Франковской области снова заработают: когда и какие именно

С 9 мая в Ивано-Франковской области открывают некоторые детские сады, закрываемые после полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины.
Список детских садов, которые заработают с 9 мая, будут самостоятельно определять территориальные громады. Важным условием для открытий дошкольных учреждений является наличие укрытия.
Об этом сообщила глава Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук.
По ее словам, родители, которые хотят, чтобы их дети посещали детсад, должны подать руководству заведения, которое посещает ребенок, соответствующее заявление и справку, подтверждающую, что один из родителей работает.
"Важно: будет возобновлена работа дежурных детских садов и только тех, в которых оборудованы укрытия. Территориальные общины будут самостоятельно определять перечень таких заведений", — пояснила Онищук.
Тем временем дипломаты возобновляют работу в Киеве. Что дает уверенность, что повторных наступлений на столице уже не будет, читайте здесь.
Напомним, с начала войны российские оккупанты убили в Украине 220 детей, более 406 ранены.
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