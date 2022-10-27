Детская омбудсменка РФ незаконно усыновила украинского ребенка, МИД Украины инициирует дело

Российская уполномоченная также призналась в содействии незаконному усыновлению в РФ еще около 350 детей из захваченных регионов Донбасса.

Детская омбудсмен РФ незаконно усыновила украинского ребенка, МИД Украины инициирует дело.

Министерство иностранных дел Украины обратило внимание на заявление уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка Марии Львовой-Беловой о незаконном усыновлении им украинского ребенка, который был похищен в Мариуполе российской армией.

Как сообщает пресс-служба МИД Украины, российская уполномоченная также призналась в содействии незаконному усыновлению в РФ еще около 350 детей из захваченных регионов Донбасса.

"Вывоз украинских детей из временно оккупированных территорий Украины в Россию и последующее их усыновление со стороны российских граждан грубо нарушают законодательство Украины, а также Женевскую конвенцию о защите гражданского населения во время войны от 1949 года, которая предусматривает обязательство государства-оккупанта не изменять гражданское статуса детей и Конвенцию ООН о правах ребенка от 1989 года", — говорится в сообщении МИД.

По поручению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы МИД Украины инициирует перед правоохранительными органами Украины возбуждение дела против российской гражданки Львово-Беловой, в действиях которой усматриваются признаки уголовного правонарушения.

Также МИД призвал международное сообщество решительно осудить преступления России и ее должностных лиц против детей на временно оккупированных украинских территориях.

Украина продолжит прилагать максимальные усилия, чтобы украинские дети, которые были незаконно вывезены и усыновлены в России, были возвращены к их родителям или законным опекунам.

Отметим, по информации Уполномоченной президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарьи Герасимчук, на сегодняшний день есть данные относительно 8 тыс. 709 детей, которые были принудительно депортированы или перемещены в РФ. 96 детей уже удалось вернуть в Украину. Только с начала октября (по состоянию на 13 октября) российские оккупанты незаконно вывезли из Херсона около 170 детей.

Напомним, более 1252 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. С начала войны российские оккупанты убили в Украине 430 детей, более 820 ранены. Больше всего пострадало детей в Донецкой области.

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