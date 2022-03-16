"Детская провокация": Зеленский отреагировал на действия российских хакеров (видео)

Зеленский ответил на провокацию россиян.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на то, что российские хакеры взломали один из украинских телеканалов и в текстовой строке транслировали якобы его обращение о "капитуляции". Он назвал это детской провокацией и подчеркнул, что мы не собираемся складывать оружие до нашей победы.

Зеленский 16 марта записал возле Офиса президента в Киеве.

"Здравствуйте. Относительно последней детской провокации, что я якобы предлагаю сложить оружие. Я могу предлагать сложить оружие только военным Российской Федерации и возвращаться домой. А мы уже дома. Мы защищаем свою землю, своих детей, свои семьи. Так что никакого оружия мы складывать не собираемся до нашей победы", – сказал президент.

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