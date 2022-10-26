Детский омбудсмен РФ усыновила мальчика, которого оккупанты незаконно вывезли из Мариуполя

В России собираются незаконно усыновить более тысячи украинских детей.

Детский омбудсмен России усыновила мальчика, незаконно вывезенного из Украины.

Об этом Мария Львова-Белова рассказала на пресс-конференции 26 октября.

"Своего сына я увидела, когда эвакуировали из Мариуполя группу из 31 ребенка", – сказала Львова-Белова.

Она также поделилась данными, согласно которым оккупанты вывезли из временно захваченных регионов Украины до двух тысяч детей-сирот.

350 сирот из Донецкой и Луганской областей уже незаконно усыновлены и расселены в 16 регионах РФ. А еще более тысячи детей "ожидают" незаконного усыновления.

Львов-Белов добавила, что скоро информацию о детях из Украины разместят в Государственном банке данных. Сведения о детях станут доступны всем потенциальным усыновителям и опекунам.

Добавим, что на пресс-конференции в Киеве женщины, вернувшиеся из российского плена благодаря большому обмену 17 октября, рассказали о своих первых медицинских обследованиях.

Украинкам начали восстанавливать документы. Среди вернувшихся выступила и Людмила Гусейнова. Она провела в плену три года. Женщина помогала детям-сиротам в Новоазовске, однако ее обвинили в экстремизме и шпионаже.

Женщины рассказали, что в плену россияне относились к ним, как к зекам, притесняли в правах.

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