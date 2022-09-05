Девочка из Гостомеля, которой россияне отстрелили руку, получила в подарок роботизированный протез

Ребенок привыкает к новой части своего тела и уже по девичьему его украшает.

9-летняя Саша Филипчук, девочка, потерявшая руку после ранения на оккупированной Киевщине, получила бионический протез. Ее новая рука роботизирована, и теперь ребенок учится жить с ним, говорится в ТСН.

Последний вечер в Нью-Йорке Саша с мамой Юлией проводит в Сентрал-парке. Некоторые их девичьи мечты за последние полгода вдруг сбылись, но совсем не так, как хотелось. «Я, например, всю жизнь хотела побывать в Америке. Вот просто всю жизнь, пока еще была маленькая, смотрела "Беверли хилз". Саша очень хотела увидеть Нью-Йорк именно», – рассказывает женщина.

Саша с готовностью показывает, как она умеет производить колесо на одной руке. Ее вторую руку ампутировали после того, как ребенка в оккупированном Гостомеле ранили россияне. И это – единственная тема, которой мама просит не затрагивать.

В начале марта они пытались вырваться из оккупации. Юлиного мужа – Сашиного отчима – россияне убили. Мама с раненым, измученным болью ребенком более суток прятались в подвале. Теперь все это кажется пугающим сном. «Она у меня есть. Значит, у меня есть смысл жить и хочется для нее лучшего. У нас есть ангел-хранитель. Я в этом уверена на 100%», – убеждена женщина.

Благотворители оплатили дорогостоящее протезирование для ребенка в США. Все, что с ней происходит, девочка воспринимает как игру. Говорит, нравится и протез и лечившие ее врачи.

На бионической руке девушки уже привели красоту – накрасили ногти и надели сине-желтый браслетик. Саша мечтает о перстне, который держался бы на механическом пальце. Она уже умеет многое, но еще – привыкает. Носить руку нужно несколько раз в день по 40 минут. «Там есть сенсоры. Надо шевелить этой рукой, чтобы сенсор прикоснулся. Когда сенсор прикоснулся, это движение повлияет на руку и рука тоже начнет двигаться», — рассказывает Саша.

Девушки улетают дальше в Канаду к подруге. Вернуться в Гостомель, где все произошло, у Юлии пока нет моральных сил. «Я даже по земле скучаю украинской. Очень хочу домой», – говорит женщина.

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