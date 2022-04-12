Девочка Катя из Ворзеля, прикрывшая своим телом братика от пуль врага, уже поправляется и готовится к выписке

Девочка Катя из Ворзеля, прикрывшая своим телом братика от пуль врага, уже поправляется и готовится к выписке

А вот ее мама все еще продолжает лечение, у женщины тяжелые ранения ног.

История семьи Власенко не оставила равнодушными никого и даже лично ее поприветствовать приходил президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом говорится в ТСН.

Их машину расстреляли, когда они пытались уехать из Ворзеля. Девочка Катя закрыла своим телом брата Игоря. Она и мама получили многочисленные ранения. После этого Катин младший брат выбежал из машины и проклинал русских военных.

После того, как эта история стала известной, к Кате в гости пришел Владимир Зеленский . Она настолько удивилась, что потеряла речь.

После этого ее семью вывезли в немецкую больницу Шарите. Там девочка и мама продолжили лечение, и вот Катя рассказала ТСН, что уже в конце недели сможет выписаться из больницы, но впереди у нее реабилитация.

Мама девочки еще нуждается в дальнейшем лечении и будет находиться в больнице.

Девочка делится, что все испытания смогла перенести благодаря поддержке друзей, а также одногруппников и преподавателям.

Семья будет еще оставаться в Германии и пока не знает, когда вернутся, но самое первое, что планируют сделать в Украине — восстановить дом.

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