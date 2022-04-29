Девочка Соня, которая выжила с осколком в мозге, уже делает самостоятельные шаги и учится играть на гитаре-мечты

Девочка Соня, которая выжила с осколком в мозге, уже делает самостоятельные шаги и учится играть на гитаре-мечты

Зрители ТСН осуществили мечту 13-летней Сони из Николаевской области, которой во время обстрела российскими оккупантами в голову попал обломок снаряда.

В больнице Соня рассказала журналистам ТСН о том, что всегда мечтала иметь гитару, и сразу после выхода сюжета их подарили сразу две.

Музыкант Евгений, когда увидев Соню в сюжете, решил с ней познакомиться. Девочка во время знакомства показывает сразу две гитары, которые ей подарили зрители ТСН после того, как она в эфире рассказала, что мечтает о семиструнной гитаре и научится на ней играть. «Покажу тебе пару аккордов, я думаю, что мы бы вместе могли попытаться поиграть. Как тебе такая идея?», — спрашивает у Сони Женя и девочка сразу соглашается.

Историю Сони украинцы узнали три недели назад – она с мамой и братом жила на Николаевщине. В начале марта русские оккупанты обстреляли их дом — обломок снаряда попал девочке в голову. Соню сначала прооперировали николаевские врачи, а сам обломок доставали уже в столичном «Охматдете».

Сюжет с историей Сони увидела Оксана из Прикарпатья и сразу вспомнила о своей гитаре, которая была для нее очень дорогой — это память о покойном мужчине, который был музыкантом. И когда-то эту гитару она за сумасшедшие деньги купила для него в Италии. «В душе я знала, что ту гитару мне надо подарить кому-то и мое сердце почувствует, кто должен быть. И когда увидела этот сюжет, я решила, что эта гитара должна быть для этой маленькой девочки», — уверяет женщина.

Со своей дарительницей Соня уже познакомилась по телефону, а теперь они смогли еще и увидеть друг друга, правда, пока только по видео. Они общаются как старые знакомые, а напоследок договариваются о настоящей встрече после нашей победы. «Давай поскорее поправься и приедешь ко мне сюда, на Западную, только гитару, чтобы не забыла», – говорит женщина и Соня обещает прихватить подарок с собой.

А пока девочка ежедневно ждет занятия по реабилитации и добросовестно выполняет все задания, так что имеет уже успехи — уже даже понемногу ходит. Хотя еще три недели назад она не могла встать сама на ноги. Едва поднимала руку и заново училась сжимать ладонь.

Зрители ТСН осуществили мечту 13-летней Сони, которой во время обстрела в голову попал обломок снаряда

А сейчас в планах Сони со своим преподавателем по игре на гитаре Евгением выучить песню «Ой, в лугу красная калина». Слова она знает давно, а вот с аккордами Женя обещает помочь.

Теперь у девочки другие мечты: «Чтобы война закончилась, чтобы я вернулась домой, потому что за братом соскучилась, за братьями», — говорит девочка и совсем не сомневается, что и эти мечты также сбудутся.

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