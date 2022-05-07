Девочке из Попасной, которая под обстрелами вывезла 4 взрослых, спасли простреленные ноги: история смелой сироты

С простреленными ногами везла раненых, потому что не могла их бросить – это история не военной и медика, а обычной 15-летней девочки.

История Лизы Чернышенко – жительницы Попасной, которая самостоятельно взялась спасти раненых людей и попала под обстрел, облетела соцсети, говорится в ТСН.

О том, что сделала, она говорит буднично, как ничего особенного. Сейчас 15-летняя Лиза в безопасности, под наблюдением врачей, а несколько дней назад не знала, выживет ли, но рискнула жизнью ради незнакомых людей.

«Ехала на машине и произошло так, что нас россияне обстреляли», — рассказывала в скорой девочка.

Она – сирота, с семи лет живет с крестной, в Попасной. В тот день — женщина с девочкой вышли пройти по окрестностям, на дороге стоял автомобиль, в ней — четверо раненых, трое мужчин и женщина. Они просили довезти их в больницу в Бахмуте. «Просто нужна была помощь быстро, чтобы не потеряли много крови», – объясняет девочка.

Никто из знакомых взрослых на это не отважился, путь в больницу пролегает под российскими обстрелами. Хотя прав не имела, девочка умела управлять авто, и везти раненых вызвалась сама. Заминированной дорогой проехало более 30 километров. «Лежали мины в шахматном порядке, там проехать никак, но я как-то проехала, а потом еще был труп женщины, столб, я проехала и нас обстреляли», — рассказывает девочка.

С простреленными ногами она нажала газ. «В ноги попало, все, меня начало трясти, машина заглохла, я завести, а нас дальше начинают обстреливать», — добавляет она.

В нескольких сотнях метров выяснилось, что россияне попали в аккумулятор. Лизе и людям, которых она везла, повезло — их встретили украинские бойцы. «Кричали, зачем ты уехала, ты дурочка, я говорю, а чтобы я делала», – оправдывается ребенок.

Она моментально стала символом несокрушимости украинцев. Когда девушку на носилках транспортировали из эвакуационного поезда во львовскую больницу, она еще не знала, что ее рассказ облетел соцсети и поразил миллионы людей по всему миру. «Было больно, много крови, текло. Очень тяжело было нажимать педали, педаль – сцепления очень тяжело нажималась, еще и левой ногой», – говорит Лиза.

Девочку ранило в обе ноги. Как с невыносимой болью она могла и дальше управлять автомобилем, медики не понимают. Говорят, ноги удалось сохранить, пришлось ампутировать только один палец. Хотя лечение будет продолжительным, девочка будет ходить. «Огнестрельные повреждения нижних конечностей, удалены металлические остатки от пуль и металла другого, попавшего в раны», — рассказывает заведующая ортопедо-травматологическим отделением больницы св. Николая первого медобъединения Львова Галина Гачкевич.

Женщину и троих мужчин, которых везла, она спасла. Сейчас они под наблюдением медиков. Лиза говорит: это чудо, что автомобиль тогда не подорвался. «Высоко было сиденье, если бы оно было ниже опущено, я бы не увидела и мы могли бы взорваться, я еду и вижу круглые огромные мины. Я как-то их проехала, повезло, что не зацепила ни одной, было очень много, метров 300-400 все мины были», – вспоминает девочка.

Из Львова в Попасную Лиза возвращаться пока не будет. В палате многое рисует и вспоминает крестную. Говорит, когда повезла раненых, обещала ей вернуться, а ныне мечтает, чтобы наоборот, вывезти крещенную сюда в безопасность, но связи с этой в настоящее время нет.

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