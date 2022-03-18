Девушка убитого в очереди за хлебом в Чернигове американца может не знать о его смерти

Девушка убитого в очереди за хлебом в Чернигове американца может не знать о его смерти

Близкий друг американца, убитого в очереди за хлебом в Украине, сказал, что он отчаянно пытается связаться с девушкой жертвы.

Как сообщает New York Post, Джеймс Уитни Хилл был опознан сестрой Шерил Хилл Гордон, об этом она написала в сообщении на Facebook. Уитни был убит в Чернигове, когда стоял в очереди за хлебом, в месте с ним погибло еще

несколько человек, все они были расстреляны российскими военными.

67-летний мужчина последние 25 лет жил в Украине и работал учителем. У него завязались романтические отношения с бывшей ученицей, у которой диагностировали рассеянный склероз, это было около восьми лет назад. Девушку предположительно зовут Ирина Тесленко, он называл ее Ирой.



Давний близкий друг Хилла Винсент Анджело Росано сказал US Sun, что он отчаянно пытается связаться с Ирой и ее матерью в больнице примерно в 150 км от Киева, чтобы сообщить им о его смерти.



"Ира очень, очень больна, и я звоню ей и пытаюсь выяснить, как связаться с ее матерью", — сказал Розано изданию из своего дома в Италии, где он живет с момента отъезда из Украины в марте.

"Они, наверное, даже не знают, жив он или мертв, он просто вышел за хлебом. Мы общались с другой группой украинских друзей, и мы не можем связаться с ними".

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По словам сестры Хилла, около восьми лет назад у Ирины Тесленко диагностировали рассеянный склероз. "Они были в больнице только вшестером, потому что все медсестры и врачи были эвакуированы", — продолжил Розано.

"Надеюсь, люди мне помогут, и я найду способ отправить деньги Ире и ее маме, мы просто не знаем, что происходит в эту минуту. Ира в постели, ей совсем нехорошо, временами она даже говорить не может. Я не знаю, в безопасности ли они", — сказал он.

Между тем другая сестра Хилла, Катя Хилл, сказала CNN поздно вечером в четверг, что он решил остаться в Украине, когда началось вторжение, даже когда условия в Чернигове ухудшились.

Хилл опубликовал в Facebook фотографию, на которой видно блюдо из проса, которое он ел три раза в день, находясь в осаде в Чернигове. "Он не собирался оставлять Иру в ее состоянии", — сказала Катя.

"Джим приехал в Украину в этот раз, потому что получил лекарства из Соединенных Штатов и нашел в Чернигове врача, который будет лечить Иру", — рассказала его сестра. Подруга Хилла - Карин Мозли - рассказала, что они с Ирой были вместе около 13 лет.

Катя Хилл сказала, что ее брат вышел из больницы, чтобы принести еду для Иры, ее мамы, а также печенье для медсестер. "Мой брат был помощником, которого люди находят в кризисной ситуации", — сказала она CNN. Она сказала, что, когда она в последний раз разговаривала с ним, электричества не было, не было тепла, и он сказал, что ему нужно сохранить аккумулятор своего мобильного телефона.

Друг сказал, что Хилл не оставит свою больную партнершу в таком состоянии. "Самое трудное, через что нам придется пройти, — это отсутствие возможности попрощаться", — сказала Катя, имея в виду, что не знает, где находится тело Хилла.

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