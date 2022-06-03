Девушка, выведшая из Ирпеня более десятка собак, теперь получает фото от их новых хозяев

Девушка, выведшая из Ирпеня более десятка собак, теперь получает фото от их новых хозяев

Девушка с разноцветными волосами с собаками с инвалидностью у разбитого Ирпеня – ее сфотографировал американец Кристофер Окиконе – и она прославилась на весь мир.

На фото суровое лицо, фиолетовые волосы и псы вокруг – старые, измученные, без лап и на тележках, но спасенные – это 20-летняя Настя Тихая и ее бездомные, говорится в ТСН.

Сейчас у девушки уже около 40 животных, которых привозят к ней из разных горячих точек в Украине. А уж она разыскивает им новых хозяев, отправляет за границу, но только после того, как их выходит и подлечит.

Настя говорит, что отслеживает судьбы тех, кого отдала. Ей пишут, посылают фото и даже спрашивают совета, как быть, что делать с собаками.

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При первом знакомстве с девушкой ТСН она рассказала, что мечтает отыскать своего пса, сбежавшего во время эвакуации и спасти родителей, которые не могли оставить два десятка своих собак и уехать из Бородянки.

Сейчас она рассказывает, удалось обе задачи, хотя и не легко.

Родителям пришлось кормить собак кукурузой, которую они собирали на соседнем поле из прошлогоднего урожая. Когда еда закончилась и собаки голодали, родители решились на выезд, но появились волонтеры, согласившиеся под обстрелами отвести корм. Но первых волонтеров взяли в плен. А в дальнейшем началось освобождение Киевщины. Так что дальше корм удалось доставить и сейчас собаки отъедаются.

Настя говорит, что сейчас ее беспокоит то, что помощь от людей стала очень сокращаться, ухаживать и кормить животных становится труднее.

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