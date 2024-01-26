Девушкам не место в окопах?: стрелок штурмовой роты о том, есть ли гендерная дискриминация женщин в ВСУ

Елена Рыж принимала участие в наступательной кампании на Запорожье, а сейчас воюет в Донецкой области.

Украинская военнослужащая, стрелок-санитарка в штурмовой роте 47-й ОМБр "Магура" Елена Рыж рассказала, сталкивалась ли с гендерной дискриминацией во время службы в армии.

Об этом передает "Суспільне".

Реакция в ТЦК

Елена рассказывает, что в ТЦК к ее желанию присоединиться к Силам обороны отреагировали адекватно.

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"...И когда приходила в ТЦК — девушка с фиолетовыми волосами, улыбка от уха до уха, глаза светятся — может, и стоило ожидать от этих мужчин пренебрежения. Но у меня такого не было", – вспоминает военнослужащая.

В то же время она признает, что другие женщины могут сталкиваться с трудностями в ТЦК, если хотят мобилизоваться.

"Для женщин условия мобилизации тяжелее. Высшее образование должно быть обязательно — исключение только для медиков, медицинское направление. У мужчин такого нет. Второе: ТЦК не очень хочет принимать девушек. Третье, ТЦК не принимает девушек без отношения (к конкретному подразделению – ред.)", – отмечает Елена.

Отношение побратимов

Военнослужащая отмечает, что в коллективе она всегда выполняет задачи наравне с другими.

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"О гендерных предубеждениях. Я человек с открытым сердцем, но также умею взглядом, словом "обрезать" так, что у человека язык отнимает. Кроме того, я ни разу за весь период службы не сказала, что не буду или не могу чего-то делать. И никогда не отставала. Это вызывало уважение у людей, которые меня окружали. А после первого боевого опыта все вообще изменилось. Люди увидели, на что я способна. Я как девушка в некоторых моментах повела себя более достойно, чем ребята, считавшиеся прям "Рексами". Бой за боем, шаг за шагом, это уважение росло", – рассказывает она.

Елена признает, что не все женщины-военнослужащие имеют такой опыт, как у нее.

"Это у меня такой опыт прекрасный. А у многих девушек он другой. Немногие из командования принимают девушек, особенно на боевых должностях. Бывает, скептически относятся, или еще и хуже — свысока, и прям унижают. И из побратимства есть такие истории", – говорит защитница.

Женщины-штурмовики

Елена рассказывает, что ей известно о двух женщинах-штурмовиках.

"Я и моя посестра Елена, она сейчас занимается штабной работой. Я знаю женщин на других должностях. У нас погибла посестра, она была сначала пулеметчицей, потом стала командиром "Брэдли". Мощная личность, хотя мы и не были знакомы", – говорит. военнослужащая.

Ранее Елена Рыж объяснила, что удерживает украинцев от мобилизации.

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