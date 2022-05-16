Девять из десяти украинцев столкнутся с бедностью: ООН дала неутешительный прогноз в случае затяжной войны

Девять из десяти украинцев столкнутся с бедностью: ООН дала неутешительный прогноз в случае затяжной войны

Если широкомасштабная война, развязанная Россией, затянется, то девять из десяти украинцев, вероятно, могут оказаться на грани бедности.

Глубокие социально-экономические последствия войны будет испытывать не одно поколение.

Об этом сообщает Программа развития ООН.

"Согласно предварительным оценкам ПРООН, в случае длительного конфликта девять из десяти украинцев столкнутся с бедностью или окажутся на грани бедности, а достижения почти двадцати лет развития будут под угрозой. Глубокие социально-экономические последствия войны будет испытывать не одно поколение", — говорится в сообщении.

9 из 10 человек в #Украина могут быть запущены в борьбу или в ближайшую борьбу в результате # war, получение почти 2 декадов развития gains на риске.



Смотрите, что @UNDP является трудящимся с государственными и партнерскими организациями, чтобы обеспечить emergency & essential public services. https://t.co/PefBzputLI pic.twitter.com/0CVU8Nh0oK — UNDP Eurasia (@UNDPEurasia) May 9, 2022

Также отмечается, что война в Украине влечет за собой невероятные человеческие страдания и опустошает громады. По подсчетам правительства, уже разрушены объекты инфраструктуры — здания, дороги, мосты, больницы, школы — на сумму не менее 100 миллиардов долларов США. Из-за войны половина предприятий страны полностью закрылась, тогда как другая половина борется за выживание.

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Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 82-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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