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Девять из десяти украинцев столкнутся с бедностью: ООН дала неутешительный прогноз в случае затяжной войны

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Девять из десяти украинцев столкнутся с бедностью: ООН дала неутешительный прогноз в случае затяжной войны

Фото: Associated Press

Если широкомасштабная война, развязанная Россией, затянется, то девять из десяти украинцев, вероятно, могут оказаться на грани бедности.

Глубокие социально-экономические последствия войны будет испытывать не одно поколение.

Об этом сообщает Программа развития ООН.

"Согласно предварительным оценкам ПРООН, в случае длительного конфликта девять из десяти украинцев столкнутся с бедностью или окажутся на грани бедности, а достижения почти двадцати лет развития будут под угрозой. Глубокие социально-экономические последствия войны будет испытывать не одно поколение", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что война в Украине влечет за собой невероятные человеческие страдания и опустошает громады. По подсчетам правительства, уже разрушены объекты инфраструктуры — здания, дороги, мосты, больницы, школы — на сумму не менее 100 миллиардов долларов США. Из-за войны половина предприятий страны полностью закрылась, тогда как другая половина борется за выживание.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 82-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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