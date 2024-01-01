Девять из десяти: Воздушные силы ВСУ уничтожили очередную партию "Шахедов"

В ночь на 1 января россияне запустили по Украине рекордное количество ударных БпЛА типа "Шахед" – 90 штук, 87 из них удалось сбить.

Во время атаки вражеских БпЛА по Украине днем в понедельник, 1 января, были уничтожены 9 из 10 вражеских беспилотников.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

"Около 14:00 1 января 2024 года российские оккупанты атаковали 10 ударными БпЛА типа "Shahed-136/131" с северного направления. Противовоздушной обороной уничтожены девять вражеских "Шахедов", – добавило командование.

Также на восточном направлении уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59".

Фото: Воздушные силы ВС Украины

Напомним, 1 января вражеская армия с помощью БпЛА попыталась атаковать Киевскую область. ПВО Украины отработала по вражеским целям.

О последствиях падения обломков вражеских беспилотников сообщил глава области. Он сказал, что зафиксировано падение обломков в нескольких населённых пунктах двух районов области. Уже известно о повреждении четырех частных домов и четырех легковых автомобилей.

Кроме того, из-за падения обломков на открытых территориях возникло возгорание травяного настила. Пожар оперативно ликвидирован.

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