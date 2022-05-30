Девяти из 10 украинцев ООН предрекает пересечение черты бедности, но экономисты успокаивают

Если война затянется, девять из десяти украинцев окажутся за чертой бедности — это один из четырех сценариев Организации Объединенных Наций, украинские экономисты советуют панику пока отставить.

До 600 миллиардов долларов, по подсчетам Киевской школы экономики, уже потеряла Украина – это сокращение промышленного производства, прекращение инвестиций, отток рабочей силы, дополнительные расходы на оборону и социальную поддержку, говорится в ТСН.

Бедность, по меркам ООН, это вполне конкретное количество денег в твердой валюте – 5 долларов, или 175 гривен в день. Если у человека такого дохода нет — автоматически считается бедным, рассказывает Александра Коломиец, специалист по соцполитике и экономике труда. «Они рассчитали, что 28% будут до конца года за чертой бедности и еще 62,5 приблизятся к черте бедности», — объясняет специалист.

В украинских реалиях, говорит она, эта сумма полностью соответствует фактическому прожиточному минимуму. «Скажем, это прям очень мало для жизни, в зависимости от местности все же, для жизни в большом городе это очень мало. Но это достаточно, чтобы человек рассчитывал на себя и не рассчитывал на какую-либо государственную поддержку», – добавляет Коломиец.

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Украинская экономика понесла тяжелые потери вследствие российского вторжения, это правда. Исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский говорит, первый самый страшный шок от войны уже позади, хотя расслабляться рано. «Одна такая большая проблема, которая будет дальше провоцировать другие проблемы, это если Украина будет иметь большой бюджетный дефицит, такой как он был по сути в апреле под 4 млрд долларов», — объясняет он.

Возрастала дыра между тем, что необходимо и тем, сколько получала украинская казна за последние три месяца войны. Чтобы ее закрыть, мы рассчитываем на поддержку международных доноров, какое будут напрямую заливать деньги в наш бюджет. Нужно – 5 миллиардов долларов ежемесячно.

«В мае у нас не будет этой суммы. Сейчас мы получили всего 1,2 миллиарда долларов. До конца этого месяца мы ожидаем получить до 2 млрд долларов, но не 5 млрд долларов», – говорит министр финансов.

Пока дыры мы закрываем продажей военных облигаций, но этих денег мало. Обнадеживают намерения Евросоюза и Соединенных штатов. Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии анонсировала новую программу макфрофинансовой помощи в 9 млрд евро. И предложила создать платформу по восстановлению Украины. «Эта платформа, которая будет совместно управляться Украиной и Европейской комиссией, будет объединять вместе страны-члены с их вкладами, двусторонних доноров, международных доноров, международные финансовые институции и других партнеров, близких по убеждениям. Такие инвестиции помогут Украине стать более сильной», — отметила глава Еврокомиссии.

«Если либо обещания не превратятся в реальные деньги, либо если война будет длиться очень долго и наши партнеры перестанут все это финансировать, тогда это может закончиться эмиссионным финансированием и соответственно скачком цен», — говорит исполнительный директор центра экономической стратегии Глеб Вышлинский.

Наполнить страну деньгами могли бы экспортные деньги, но здесь – беда. Рекордный урожай зерна, который и выращивался на продажу, в настоящее время лежит мертвым грузом в хранилищах. А россияне буквально воруют зерно на оккупированных территориях. Это подрывает не только нашу экономику, но и угрожает миру голодом. «Основная наша боль – это морские перевозки. Большой груз поехал автомобильным и железнодорожным транспортом, и здесь мы видим большую проблему, потому что они не были приспособлены к таким большим объемам», — говорит старший научный сотрудник Института экономических исследований Ирина Коссе.

Не приспособлен настолько, что теперь в авральном режиме Украине вместе с Евросоюзом приходится перестраивать всю логистику. Впрочем, процесс продолжается. К тому же в Европе растет поддержка военно-морской разблокировки портов. Об этом президент Эстонии Алар Карис рассказал в интервью Bloomberg на полях Всемирного экономического форума в Давосе. "Великобритания и некоторые другие, вероятно, присоединятся к нам, потому что произойдет гуманитарный кризис, если не вывезти зерно из страны", — сказал президент Эстонии Алар Карис.

«Я знаю, что все же рассматривается вариант открытия портов и второй вариант, нужно понимать, что сейчас Украина в этом вопросе не одна. И сложно сказать, кому это больше нужно. Или нам это нужно, или тем странам, которые пострадают напрямую от голода уже в этом сезоне, и здесь большим игроком является ООН», — говорит заместитель министра инфраструктуры Украины Мустафа Найем.

Но сейчас перед Украиной стоит еще одна огромная задача, которую не решишь европейскими деньгами или экспортной выручкой. Оно зависит только от нас – это рабочие места и зарплаты.

По последним опросам, уровень безработицы в Украине вырос с довоенных времен на 17%. Однако уже через месяц после начала войны крупные промышленные предприятия начали возобновлять свою работу. Увеличилось количество компаний, которые хотя и с ограничениями, но работают. И как раз сейчас всем им не хватает рабочих рук. Многие украинцы – уехали. «Мы пережили уже много кризисов в этом поколении и соответственно все понимают, что другого способа, если ты сам как-нибудь не заработаешь, никакого варианта у тебя не будет», — говорит Вышлинский.

Этот год действительно будет непростым. По худшему сценарию треть из нас будет жить на 5,5 долларов в день. Но это только сценарий, чтобы его изменить, есть все — ум, рабочие руки, внутреннее единство и поддержка извне. Наши успехи будут следовать за успехами Вооруженных сил на фронте.

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