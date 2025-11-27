Дейнеко поблагодарил Чехию за новую САУ DITA и партию боеприпасов для пограничников

Реклама

Об этом сообщает прессслужба ГНСУ .

Сообщают, что в рамках взаимодействия обеспечена доставка артиллерийских боеприпасов, предоставленных партнерами пограничному ведомству.

"Также Чехия поставила Госпогранслужбе Украины колесную самоходную артиллерийскую установку "DITA". Это уже вторая подобная САУ, которая передана пограничникам. В настоящее время экипажи установок работают на разных горячих участках", - говорится в сообщении.

Во время встречи Чрезвычайный и Полномочный Посол Чешской Республики в Украине Лубош Весели отметил дальнейшую помощь Украине.

"Чехия не только партнер, но и надежный друг Украины. Мы будем продолжать Вас поддерживать", - отметил он.

Директор Межправительственного агентства оборонного сотрудничества "AMOS" Министерства обороны Чешской Республики Алеш Витечко отметил результаты совместной работы и заверил в усилении возможностей пограничного ведомства.

«Мы очень благодарим за поддержку, за помощь, за все, что делает Чехия, чтобы Украина оставалась сильной», - подчеркнул руководитель Госпогранслужбы Сергей Дейнеко.