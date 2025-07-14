- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 290
- Время на прочтение
- 1 мин
Действенное решение против «Шахедов»: Федоров рассказал о производстве дронов-перехватчиков
Украина активно занимается разработкой и наращиванием производства дронов-перехватчиков для защиты от атак РФ.
Российские войска намерены запускать по 700 - 1000 дронов в день. И наиболее эффективный ответ на это - дроны-перехватчики.
Об этом рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью «РБК-Украина».
Федоров подтвердил слова президента: решение найдено.
«Оно масштабируется, это делает не одна компания. И здесь нам понятно, что делать дальше», – отметил он.
Также Федоров прокомментировал, что делать с активными дронами россиян.
«Конечно, что добежавшие до определенных решений компании они уже ищут решения против реактивных дронов, как работать в облачную погоду и т.д», — завершил он.
Также Федоров ответил, как будут развиваться военные беспилотники. В то же время он отметил, что для эволюции дронов нужна соответствующая инфраструктура и научные кадры.
Федоров ответил на вопрос, нынешнее развитие дронов — это уже верхушка эволюции, появится ли что-то новое, например, БпЛА на основе искусственного интеллекта.
Мы хорошо понимаем все последующие эволюционные и революционные этапы развития военных технологий. Будут расти и FPV-дроны, и коптеры с высоким уровнем автономности. Сначала они смогут лучше увлекать цели и поражать их даже под действием РЭБов, затем они смогут долетать до определенных точек без связи. Далее дроны научатся работать в одной сети как рой и т.д.» – рассказал министр.