Действенное решение против «Шахедов»: Федоров рассказал о производстве дронов-перехватчиков

ПВО работает против «Шахедов» / © ТСН

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Российские войска намерены запускать по 700 - 1000 дронов в день. И наиболее эффективный ответ на это - дроны-перехватчики.

Об этом рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью «РБК-Украина».

Федоров подтвердил слова президента: решение найдено.

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«Оно масштабируется, это делает не одна компания. И здесь нам понятно, что делать дальше», – отметил он.

Также Федоров прокомментировал, что делать с активными дронами россиян.

«Конечно, что добежавшие до определенных решений компании они уже ищут решения против реактивных дронов, как работать в облачную погоду и т.д», — завершил он.

Также Федоров ответил, как будут развиваться военные беспилотники. В то же время он отметил, что для эволюции дронов нужна соответствующая инфраструктура и научные кадры.

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Федоров ответил на вопрос, нынешнее развитие дронов — это уже верхушка эволюции, появится ли что-то новое, например, БпЛА на основе искусственного интеллекта.

Мы хорошо понимаем все последующие эволюционные и революционные этапы развития военных технологий. Будут расти и FPV-дроны, и коптеры с высоким уровнем автономности. Сначала они смогут лучше увлекать цели и поражать их даже под действием РЭБов, затем они смогут долетать до определенных точек без связи. Далее дроны научатся работать в одной сети как рой и т.д.» – рассказал министр.