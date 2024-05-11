Действительно ли 50 тысяч? Эксперт оценил, сколько российских войск наступают на Харьковщине

Во время наступления в Харьковской области на переднем крае оперирует российская группировка в количестве чуть более 2000 военных. Информация о 50-тысячной вражеской группировке, которая якобы наступает на Харьков, – это "чушь".

Об этом сообщил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"По поводу наступающей на Харьков 50-тысячной группировки. Пожалуйста, не несите чушь в массы! 50 тысяч – это общая численность ГВ "Север"! А если быть точнее, то почти 53 тысячи с общим количеством техники в виде: танки – 400; ББМ – 1000; ствольная артиллерия – 1 000; РСЗО – более 100", – подчеркнул обозреватель.

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Он отметил, что из этого количества российских войск около 35 тыс. распределены вдоль границы с Украиной в Курской, Брянской и Белградской областях. То есть – не в одной отдельно взятой локации, а вдоль 750 км.

Сколько российских войск воюют на Харьковщине

По сообщению Коваленко, в боевых действиях в приграничной зоне Харьковской области сейчас участвуют российские подразделения 7-го ОМСП 11 и 18-й МСД 11 АК, а также подразделения 44 АК. В частности, 30-й МСП, 72-й МСД и 128-й ОМСБр.

"Причем очевидно, что основные ударные силы 44-го АК до сих пор полностью не развернуты в зоне ответственности корпуса (до начала активных действий должны были пперебросить 3750 тел, но не уложились), в связи с чем активно и используются силы 11 АК, в частности, штурмовые роты и несколько батальонных групп, что говорит об оперировании на переднем крае численно группировкой чуть более 2000 тел, без учета резервов", – подсчитал военно-политический обозреватель.

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"Поэтому когда кто-то с умным видом говорит о наступлении на Харьков, группировки в 50 тысяч... Детали важны. Харьковчане и так живут третий год подряд в бесконечном стрессе", — добавил Коваленко.

Он отметил, что 50-тысячная группировка российских войск – это не то количество, которое может реально угрожать оккупацией Харькова. В то же время, он призвал в эпоху масштабных вражеских ИПСО "не добавляйте людям нервов громкими, шокирующими заявлениями, имеющими лишь относительное отношение к реальности".

Напомним, как сообщили 11 мая в Институте изучения войны, российские войска в Харьковской области захватили село Пыльная и могли захватить Стрелечу, Красное и Борисовку. Однако аналитики еще не видели геолокационного подтверждения этой оценки.

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