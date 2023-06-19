Действительно ли авиация РФ имеет преимущество в ходе контрнаступления ВСУ: ответ Минобороны

Министр обороны Украины Алексей Резников прокомментировал мнение, что Россия контролирует небо на тех участках фронта, где происходит наступление ВСУ.

Об этом глава Минобороны заявил в интервью изданию "Настоящее время".

"Я бы не сказал, что контролирует, у них там доминация. Но у нас же есть системы ПВО наземные, которые точно так же маневрируют вместе с сухопутными подразделениями. И дают возможность эту доминацию уменьшить, мы сбиваем их. В бою в первую очередь нужны ПЗРК. Как минимум. Это дает мобильным группам маневр, и они могут на расстоянии до 7 000 метров сбивать воздушные цели", – объяснил Резников.

Министр признал, что если бы у Украины были сейчас F-16, ВСУ эту доминацию уменьшили.

"Но наши летчики умудряются и на МИГ-29 совершать чудеса героизма. Но... для более успешного развития событий, конечно, нужно доминирование врага в небе устранить", – подытожил глава Минобороны.

Ранее Алексей Резников признал, что Украина сможет получить западные боевые самолеты только в преддверии 2024 года.

Напомним, в статье The Economist говорилось, что оккупанты активизировали использование авиации на Запорожском направлении, чтобы отразить украинское контрнаступление. Британская разведка также сообщала, что РФ получила временное преимущество в авиации на юге Украины.

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