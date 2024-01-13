Действительно ли депутатов лишат отсрочки от мобилизации — Безуглая прокомментировала

Украинских депутатов и чиновников могут оставить без брони от мобилизации. Распространенную СМИ информацию прокомментировала народный депутат Марьяна Безуглая. Она отметила – речь идет о том, чтобы убрать дублирование в законопроекте. Ведь права депутатов прописаны отдельной статьей в Законе "О статусе народного депутата Украины".

Об этом нардепка написала в Facebook.

"Сегодня ко мне обращались некоторые возмущенные коллеги, что в ходе доработки законопроекта о рекрутинге, мобилизации и военной службе исключается отсрочка действующим народным депутатам Украины. Спокойно! Не паникуйте! Убирается дублирование. Ваши права прописаны отдельной статьей в Законе "О статусе народного депутата Украины" : статья 29: "Освобождение народного депутата Украины от призыва на военную службу или сборы". Народный депутат на срок выполнения своих полномочий освобождается от призыва на военную или альтернативную (невоенную) службу, а также от призыва на учебные (или проверочные) и специальные собрания .Не нужно приравнивать себя к лицам с инвалидностью, многодетным семьям и т.п. и требовать отдельно прописанной отсрочки именно для нардепов еще и в Законе Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", — написала она.

Напомним, в Раде назвали скандальные нормы, которые точно уберут из законопроекта о мобилизации.

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