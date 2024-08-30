Действительно ли F-16 сбила система Patriot: обозреватель оценил заявление Безуглой

Военный обозреватель объяснил, почему истребитель не мог быть сбит системой Patriot.

То, что истребитель F-16, потерпевший крушение 26 августа, был сбит украинской системой Patriot, маловероятно.

Такое мнение высказал военный обозреватель Денис Попович.

Попович прокомментировал заявление народного депутата Марьяны Безуглой о том, что F-16 был сбит украинским ЗРК Patriot.

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"Такая возможность маловероятна. Любая зенитная ракета наводится по объекту. Для этого сначала нужно выявить воздушную цель, взять ее на сопровождение и запустить ракету. Существует только такая последовательность, причем для любого ЗРК", — отметил обозреватель.

Он отметил, что ракета ЗРК Patriot имеет активную головку самонаведения. У нее на борту есть своя РЛС, которая после пуска держит на "прицеле" ранее обнаруженную цель. То есть она сама облучает объект, сама получает ответный сигнал и таким образом наводится на цель.

"Таким образом любая ошибочная наводка исключается. У ПВО вообще ракеты летят именно туда, куда их наводят. Если предположить, что F-16 был сбит в результате friendly fire, то это означает не случайность, а то, что сбили именно тот самолет, который хотели сбить", – резюмировал Попович.

Напомним, 29 августа стало известно, что Воздушные силы ВСУ потеряли истребитель F-16. Он разбился в авиакатастрофе 26 августа во время отражения российской массированной комбинированной атаки. Погиб пилот F-16 Алексей Месь с позывным "Мунфиш".

Безуглая высказала мнение, что причиной катастрофы F-16 стал "дружественный огонь" украинской системы ПВО из-за несогласованности между подразделениями Воздушных сил.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Новости 8:00 30 августа. Удар по Сумам! Потеря самолета F-16!

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