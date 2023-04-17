Действительно ли Герасимов и Патрушев хотели саботировать план Путина по войне: объяснение Буданова

По словам руководителя ГУР, Патрушев занимал нейтральную позицию по поводу войны. А Герасимов вышел за вторжение в Украину.

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов прокомментировал информацию со "слитых" документов Пентагона, что якобы секретарь Совета нацбезопасности РФ Николай Патрушев и начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов хотели саботировать план Путина по захвату Украины, пока диктатор лечился от рака.

Об этом руководитель ГУР сказал в интервью Radio NV.

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"Это ложь, чистая ложь. Герасимов был один, в принципе, из немногих (в Кремле – ред.), кто выступал за "военную операцию". Патрушев занимал более нейтральную позицию. Он никогда не кричал: "Давайте их убивать", и никогда не кричал: "Не надо этого". Как все в этом вопросе, он не хотел быть крайним. Потому что он (я его не очень люблю по понятным причинам) – не дурак, далеко не дурак", – заявил Буданов.

Ранее глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что зимне-весеннее наступление РФ провалилось.

Также он рассказал о возможностях украинских беспилотников, которые могут долетать до Москвы.

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