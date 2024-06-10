Действительно ли "кадыровцы" захватили село на Сумщине: информация от ЦПД

Руководитель ЦПД указал, что не стоит сравнивать ситуацию на Сумщине с событиями на Харьковщине.

Российские войска попытались "прощупать" оборону в направлении села Рыжевка на Сумщине, но Силы обороны Украины контролируют ситуацию. Враг потерпел огневое поражение.

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО, лейтенант Андрей Коваленко.

"Сумщина. По состоянию на данный момент – это не начало того же, что было на Харьковщине. Россияне попытались прощупать оборону в направлении Рыжевки, которая является "спутником" российского Теткино. Активных действий в приграничье пока нет", – говорится в заявлении Коваленко.

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Он заверил, что украинские войска контролируют ситуацию, а враг получил огневое поражение.

"Кадыровцы – это информационная армия, ставка сделана на информационную компоненту", – объяснил руководитель ЦПД.

Он подчеркнул, что по состоянию на 08:00 не стоит сравнивать ситуацию в Сумской области с событиями в Харьковской области. В то же время, угроза враждеских действий в приграничье остается.

Напомним, 9 июня глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что боевики подразделения "Ахмат" якобы захватили приграничное село Рыжевка на Сумщине.

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