Действительно ли Кремль поставил промышленность на "военные рельсы" – российский журналист ответил

Журналисты сообщили, что Россия строит предприятия, производящие и ремонтирующие тактические и стратегические самолеты, вертолеты, беспилотники и боеприпасы по всей стране. Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко объяснил, что во многом это кичливость. Хотя, по его словам, военный бюджет России по пропорциям близится к военному бюджету Второй мировой войны.

Об этом он сказал в эфире 24 Канала.

Так, информация о том, что якобы в России работает военно-промышленный комплекс в "три смены" для производства техники и боеприпасов, не соответствует действительности. Это только устрашение украинцев.

"Постоянное погружение России в войну в экономике приводит к оживлению экономики, к проявлению большого количества людей, которые зависят от войны и поэтому поддерживают войну – вот что опасно", — объясняет журналист.

То есть количество россиян, поддерживающих войну, не уменьшается и даже немного растет.

По словам Яковенко, увеличение боевого потенциала России вряд ли происходит скачкообразно – это в основном мифология, хотя военные заводы действительно работают.

Одними из таких заводы в Северодвинске, которые производят и ремонтируют подводные лодки. В частности, предприятие "Звезда".

"Их мощности совершенно недостаточно для производства какого-то существенного строительства подлодок, которыми можно серьезно перевооружить и укрепить (российскую армию – ред.)", – подчеркнул Яковенко.

Оппозиционный журналист также отметил, что ситуация с авиационным производством также не имеет необходимой мощности, которая могла бы помочь России изменить ход войны. Однако не следует недооценивать врага и говорить, что страна-агрессорка постепенно остается без оружия.

К тому же самое главное в войне – боеприпасы, которые могут повлечь за собой "перелом" в российско-украинской войне. Однако на сегодняшний день Украина в количестве боеприпасов однозначно побеждает.

"Последние события, когда по количеству проведенных запусков ракет и произведенных артиллерийских выстрелов, Украина впервые превзошла за более чем полтора года войны Россию – это очень важный показатель, это "перелом". Россия не выдерживает. Количество боеприпасов, поставляемых КНДР или Китаем через КНДР, также поставляемые Ираном явно меньше, чем производит и поставляет НАТО. И экономика не сравнима. К примеру, тыл НАТО гораздо крепче, чем КНДР и Иран. Здесь "главная точка соревнования", в которой Украина выигрывает", — резюмировал Яковенко.

Напомним, Подоляк рассказал, почему для Кремля важны хоть какие-то успехи на фронте.

Читайте также: