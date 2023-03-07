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Действительно ли летом Россия изменит тактику из-за нехватки "инструментов войны": полковник запаса ВСУ ответил

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
Дата публикации
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Время на прочтение
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Действительно ли летом Россия изменит тактику из-за нехватки "инструментов войны": полковник запаса ВСУ ответил

Фото: Associated Press

А вот живая сила у россиян никогда не кончится.

Как может изменить тактику ведения войны Россия летом 2023 года? Действительно ли это произойдет из-за нехватки "инструментов войны"?

На эти вопросы ответил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

"У россиян никогда не кончится живая сила. Они могут ее собирать по крайней мере по 100 тыс. в месяц. В РФ не закончатся и элементы техники, которые там могут производить. Они могут производить эту технику, пусть в небольших количествах, поэтому полностью она конечно не закончится. Мы не уничтожим заводы по ее производству", — отметил Свитан.

Относительно окончания ресурсов для ведения войны к лету 2023 года эксперт отметил, скорее всего, в России за счет санкций пойдет на убыль финансовая составляющая.

"Без денег ни одна война не двигается. Под мировым давлением у россиян к лету финансовый поток — кровь, питающая войну, закончится", — добавил он.

Напомним, что союзники передают оружие Украине для контрнаступления. И передают не только танки. Эту информацию прокомментировали источники ТСН.ua в правительстве.

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Дата публикации
Просмотры
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