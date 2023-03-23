Действительно ли Новая Каховка освобождена от оккупантов: Генштаб прокомментировал свое предыдущее заявление

Впрочем, командование Генерального штаба подчеркнуло, что украинская армия "непременно освободит и Новую Каховку".

Около 20:00 Генеральный штаб опроверг свое предыдущее заявление о якобы уходе российско-оккупационной "власти" и военных из Новой Каховки, расположенной на левобережье Днепра. В командовании назвали эту информацию некорректной.

Об этом сообщила впоследствии пресс-служба Генштаба.

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"Оккупанты до сих пор временно находятся в Новой Каховке. Информация о якобы уходе противника из данного населенного пункта была обнародована в результате некорректного использования имеющихся данных", - пояснило украинское командование.

Впрочем, командование Генерального штаба подчеркнуло, что украинская армия "непременно освободит и Новую Каховку".

Напомним, в вечерней сводке за 23 марта Генштаб проинформировал, что российские военные якобы покинули город Новая Каховка в Херсонской области. Перед этим они ограбили местное население, украв бытовую технику и драгоценности.

"По состоянию на 22 марта 2023 все подразделения армии оккупанта, которые были размещены в населенном пункте Новая Каховка Херсонской области покинули город", — было сказано в заявлении Генштаба.

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