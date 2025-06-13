Действительно ли оккупанты прорвались на Днепропетровщину: в Генштабе дали ответ

Генштаб ВСУ не подтверждает информацию о прорыве россиян на территорию Днепропетровщины

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Несмотря на неоднозначную неофициальную информацию о якобы прорыве армии РФ в Днепропетровскую область (об этом сообщил ряд Telegtam-каналов), по состоянию на сегодняшний день боевые действия продолжаются в пределах Донецкой области.

Об этом рассказали в Генштабе ВСУ в комментарии для ТСН.ua.

«Продолжаются бои в пределах Донецкой области. Российские оккупанты заявляют о якобы мероприятии в Днепропетровскую область, но это фейк. Дезинформация», — рассказал в пятницу, 13 июня, во второй половине дня спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев.

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Напомним, издание The New York Times со ссылкой на украинских боевых офицеров сообщило, что российские оккупационные войска уже закрепились на территории Днепропетровской области . В то же время источники отметили, что новый плацдарм врага невелик, а продвижение составляет «несколько линий деревьев».