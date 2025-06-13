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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Действительно ли оккупанты прорвались на Днепропетровщину: в Генштабе дали ответ

Генеральный штаб ВСУ опроверг информацию о вторжении россиян на территории Днепропетровской области.

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Фото автора: Игорь Серов Игорь Серов
российские военные

Генштаб ВСУ не подтверждает информацию о прорыве россиян на территорию Днепропетровщины

Несмотря на неоднозначную неофициальную информацию о якобы прорыве армии РФ в Днепропетровскую область (об этом сообщил ряд Telegtam-каналов), по состоянию на сегодняшний день боевые действия продолжаются в пределах Донецкой области.

Об этом рассказали в Генштабе ВСУ в комментарии для ТСН.ua.

«Продолжаются бои в пределах Донецкой области. Российские оккупанты заявляют о якобы мероприятии в Днепропетровскую область, но это фейк. Дезинформация», — рассказал в пятницу, 13 июня, во второй половине дня спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев.

Напомним, издание The New York Times со ссылкой на украинских боевых офицеров сообщило, что российские оккупационные войска уже закрепились на территории Днепропетровской области . В то же время источники отметили, что новый плацдарм врага невелик, а продвижение составляет «несколько линий деревьев».

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