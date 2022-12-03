Действительно ли оккупанты собираются покинуть территорию ЗАЭС – эксперт рассказал о планах России

Информация об отводе российских войск с территории Запорожской АЭС пока не подтверждается. Более того, есть заявление пресс-секретаря российского диктатора Дмитрия Пескова о том, что они не планируют выведение военного контингента с территории АЭС.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.

"По моему мнению, ситуация вокруг АЭС – это речь о ядерном шантаже, который будет использоваться как рычаг военно-политического давления в первую очередь на страны Евросоюза с целью заставить Украину сесть за стол переговоров. Сейчас раздаются уже заявления, что РФ вроде бы может передать территории ЗАЭС под контроль МАГАТЭ. Но будут выдвигаться определенные условия, определенные торги", — считает эксперт.

Он подчеркнул, что захват ЗАЭС был одной из ключевых целей так называемой "спецоперации". Россияне хотели даром решить проблему энергообеспечения прежде всего оккупированных территорий Крыма. Украине достаточно легко блокировать эти процессы.

Ситуация на Запорожской АЭС

В конце ноября президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин рассказал, что сейчас есть признаки того, что россияне готовятся покинуть Запорожскую АЭС. Котин отметил, что это не означает, что РФ может уже скоро выйти из нашей АЭС, но есть признаки того, что они готовятся это сделать.

Впоследствии пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о возможном отводе оккупантов из Запорожской АЭС.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что Россия все же покинет Запорожскую АЭС.

В начале декабря главного инженера ЗАЭС Юрия Чернычука уволили из-за сотрудничества с российскими оккупантами.

По данным Генштаба ВСУ, оккупанты отводят отдельные подразделения из Запорожской области и готовят к эвакуации персонал "администраций" населенных пунктов региона.

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