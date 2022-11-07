Действительно ли оккупанты убегут из Херсона: военный эксперт рассказал, что происходит в городе

Военный эксперт Олег Жданов считает, что армия РФ, возможно, готовится оставить временно оккупированный Херсон, но они не отступят просто так. На левом берегу Днепра готовятся новые рубежи обороны.

Об этом он сказал в интервью УНИАН.

"На правом берегу Днепра происходит ротация войск. Они выводят все, что им может помешать – коллаборационистские администрации, архивы, документы, Росгвардию. Но при этом они готовят Херсон к уличным боям. Они переодевают свои наиболее боеспособные части в гражданскую одежду, занимают квартиры и дома людей, которые эвакуировались, и делают там огневые точки. Это будет картинка для российского ТВ. То, что бойцы в гражданском будут вести бой с ВСУ, будет преподнесено как сопротивление местных жителей "оккупации со стороны Украины". Также они строят линии обороны перед самим Херсоном", – отметил эксперт.

Жданов также напомнил, что плацдарм на правом берегу Днепра – это фундамент, на котором держится оборона всей западной части оккупированных территорий.

"Незря Путин отдал приказ о том, что ни шагу назад с правого берега. Они будут биться за правый берег до последнего российского солдата, потому что потеряв этот плацдарм, полностью обрушивается оборона на запорожском направлении и мы выходим на перешеек", — добавил он.

Ситуация в Херсонской области

Российские войска захватили Херсонщину в первые дни войны в начале марта.

Российские военные готовятся к обороне Херсона. В населенные пункты Херсонской области оккупанты свозят дополнительный личный состав. Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ по состоянию на утро 30 октября. Украинские военные сообщают, что основную оборону российская армия обустраивает вокруг областного центра.

Также, по информации Генштаба, под так называемую эвакуацию , которую в Херсонской области устроили российские оккупационные силы, попали, в частности, заключенные. Оккупанты вывезли людей из исправительной колонии №90 города. Территорию указанного учреждения российские военные используют для размещения личного состава и военной техники, говорится в сообщении Генштаба. Сообщается, что в поселок Каланчак, расположенный неподалеку от Крыма, прибыло около сотни представителей Росгвардии из города Грозный.

, которую в Херсонской области устроили российские оккупационные силы, попали, в частности, заключенные. Оккупанты вывезли людей из исправительной колонии №90 города. Территорию указанного учреждения российские военные используют для размещения личного состава и военной техники, говорится в сообщении Генштаба. Сообщается, что в поселок Каланчак, расположенный неподалеку от Крыма, прибыло около сотни представителей Росгвардии из города Грозный. Кроме того, российские оккупационные силы планируют проверки людей, которые останутся в Херсоне по завершении объявленной оккупационными силами эвакуации из правобережной части региона. Об этом сообщил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский. По его информации, "главной целью проверок будет выявление патриотически настроенных херсонцев среди оставшихся в городе".

Также созданные оккупантами Telegram-каналы 1 ноября распространили сообщения о том, что оставшиеся в городе жители Херсона должны рассказать российским оккупационным структурам о месте своего пребывания.

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что операция по освобождению Херсона, скорее всего, продлится до конца ноября. По словам главы разведки, в Херсоне сейчас находятся "наиболее подготовленные и наиболее боеспособные российские подразделения".

Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань отметил, что часть жителей Херсона остается в городе, несмотря на давление со стороны российских оккупантов. По его словам, горожане запасаются продовольствием, водой и ждут освобождения города.

В ОК "Юг" рассказали, что оккупанты на территории Херсонской области отводят глубже в оборону элитные подразделения, а на передовой остаются те, кого не жалко. Также стало известно, что войска врага готовят провокации – переодеваются в гражданскую одежду и готовятся к уличным боям против ВСУ.

элитные подразделения, а на передовой остаются те, кого не жалко. Также стало известно, что войска врага готовят провокации – переодеваются в гражданскую одежду и готовятся к уличным боям против ВСУ. Военнослужащие ВСУ шаг за шагом освобождают Херсонщину. Наши защитники деоккупировали более 90 населенных пунктов в Херсонской области.

Как украинские военные готовятся к освобождению Херсона - снайпер "Дед"

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