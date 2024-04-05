Действительно ли оккупанты зашли в Часов Яр: в ВСУ дали ответ

В Часовом Яру продолжаются бои, Россия лжет, что вошла в пригород, отметил представитель Восточного командования Андрей Задубинный.

Украинские военные в пятницу опровергли, что российские войска зашли в пригород Часового Яра, города на востоке Донецкой области, но заявили, что в этом районе ведутся бои.

Об этом сообщил представитель Восточного командования Вооруженных сил Андрей Задубинный в комментарии Reuters.

"Ситуация там очень сложная, бои продолжаются, но их (российских войск – ред.) там нет, – сказал Задубинный. – Не верьте российским сообщениям".

Российское информационное агентство "РИА Новости" со ссылкой на советника назначенного Россией так называемого главы региона ранее сообщило, что российские войска находятся в пригороде Часового Яра.

Кроме того, аналитики проекта DeepState также утверждали, что российская оккупационная армия якобы зашла в крайние дома в городе Часов Яр. Но добавляли, что ситуация восточнее этого населенного пункта тяжелая. "ТСложная ситуация восточнее Часового Яра, поскольку враг зашел в крайние дома. Также были штурмы и на многоэтажки, но там врагу не удалось закрепиться", — отмечают аналитики.

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