Действительно ли победа России "неизбежна"? ISW оценил, когда враг сможет захватить всю Донетчину

Российские военные / © Associated Press

Реклама

Кремль активно продвигает ложный тезис о неизбежной победе России в войне, чтобы подтолкнуть Украину и Запад ко сдаче Донецкой области без боя. Аналитики опровергли эти заявления, оценив, что при нынешнем темпе наступления РФ сможет захватить всю область только в августе 2027 года, и это при идеальных для Москвы условиях.

Об этом говорится в сообщении Института изучения войны (ISW).

Кремль пытается подать недавние действия российских войск как значительно более масштабные, чтобы склонить Украину и Запад к уступкам по территориям в Донецкой области, которые оккупанты вряд ли способны захватить без многолетней кампании.

Реклама

Россия усиленно продвигает ложный тезис о том, что ее успехи на фронте якобы настолько значительны, что поражение Украины неизбежно.

«ISW продолжает подчеркивать, что победа России не является неизбежной, и что «реалии на местах» демонстрируют: на пути к захвату всей Донецкой области РФ сталкивается с многочисленными препятствиями», — говорится в заявлении.

Аналитики отмечают, что темп наступления РФ вырос после саммита на Аляске: с 15 августа по 20 ноября войска захватчиков продвигались в среднем на 9,3 кв. км ежедневно. В то же время даже этот «ускоренный» темп остается очень медленным — фактически уровнем «пешей ходьбы». При таких условиях Россия смогла бы оккупировать остальную часть Донетчины только в августе 2027 года — и то при условии, что темп останется неизменным, украинская оборона будет устойчивой, а западные поставки оружия будут продолжаться.

В ISW отметили, что президент России Владимир Путин стремится заставить Украину уступить эту территорию, чтобы избежать многолетних затрат - человеческих, финансовых и военных — и использовать эти ресурсы в других направлениях для дальнейшей агрессии.

Реклама

На самом же деле период, необходимый России для возможного захвата всей области, может быть еще длиннее. Осенняя дождливая и туманная погода в определенной степени способствовала активности РФ в 2025 году, тогда как украинские дроны работали менее эффективно. Однако такие условия — временные, и с улучшением погоды темп наступления, вероятно, снизится. Кроме того, после 15 августа россияне не вели активных боев против крупных и хорошо укрепленных городов, таких как Славянск и Краматорск, которые являются ключевыми элементами оборонительного пояса Донбасса.

Показатель в 9,3 кв. км в день рассчитан по всей линии фронта, и прогноз по августу 2027 года основывается на предположении, что РФ полностью переориентирует все задействованные ресурсы исключительно на Донетчину. Но российское командование вряд ли откажется от активности на других направлениях, ведь пытается сохранять стратегическое давление вдоль всего фронта.

"Дальнейшая военная помощь Европы и профинансированные ЕС американские поставки оружия Украине также могут усилить украинскую оборону, что потенциально позволит замедлить российское продвижение или даже отбросить РФ назад, делая и без того затяжной прогнозируемый срок еще длиннее», — оценили аналитики.

Напомним, накануне в отчете ISW говорилось, что с момента встречи Трампа и Путина на Аляске 15 августа, Россия захватила в Украине примерно 908 кв. км дополнительной территории (примерно площадь Берлина). Несмотря на это, аналитики оценивают, что агрессору понадобятся годы для захвата Донбасса и его успех не является неизбежным. Кремль сейчас пытается заставить Украину сдать критические территории дипломатически.

Реклама

К слову, The Washington Post со ссылкой на американских чиновников сообщило, что президент Владимир Зеленский может оказаться перед «самым болезненным выбором» в связи с давлением из-за мирного плана. По данным источников, Киев может быть готов к обмену территорий в Донецкой области на мирное соглашение.