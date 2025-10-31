Действительно ли Покровск обречен: россияне подтягивают силы для захвата города

Покровск / © Associated Press

Бои за Покровско-Мирноградскую агломерацию вступили в свою решающую фазу. Враг присутствует в черте города в достаточно большом количестве.

Об этом «24 каналу» сообщил военный эксперт Роман Свитан.

Действия россиян по накоплению резервов были известны украинской разведке. Он предполагает, что были приложены недостаточно усилия по обеспечению плотности войск и огня.

«Поэтому позволили россиянам перевалить через трассу Покровск — Мирноград — Константиновка. А это уже позволило им попытаться оцепить Покровско-Мирноградскую агломерацию. Часть российских войск несколько недель назад двинулась в сторону Доброполья. Там их успешно перехватили, сжали с флангов и добивают наши войска», — сказал Свитан.

По его данным, россияне совершают движение вдоль железной дороги, в центр Покровска. Там сейчас сосредоточено более 200 тысяч личного состава врага, особенно южнее железной дороги.

Напомним, российские войска продолжают активно наступать на Покровск и поставили своей целью окружить Покровскую агломерацию.

Эксперт по системам радиоэлектроники и связи Сергей Флеш Бескрестнов заявил, что если Украина не смогла этому противостоять, нужно брать ответственность и принимать непопулярные решения по отводу с этого участка личного состава Вооруженных сил Украины.

Для оцепления Покровской агломерации РФ привлекла около 11 тысяч оккупантов. Глава Кремля Путин дал приказ своим солдатам захватить Покровск до середины ноября.