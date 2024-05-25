Действительно ли Путин готов к мирным переговорам – объяснение Портникова

Президент Владимир Зеленский заявил, что диктатор Путин готов сорвать саммит мира в Швейцарии и будет прилагать к этому все усилия. Однако как глава Кремля может сорвать саммит, на который Россию даже не пригласили, и какие усилия он будет прилагать для срыва саммита объяснил политический аналитик и публицист Виталий Портников.

Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.

По информации четырех источников Reuters, президент-диктатор России Владимир Путин готов остановить войну в Украине и согласиться на прекращение огня, если Украина и Запад признают текущие линии боевых действий и согласятся, что оккупированные территории отойдут РФ.

Как заявили источники, Путин готов как кончать войну, так и ее продолжать. Если Путин может продолжать боевые действия, оккупировать еще какие-то украинские территории, закончить войну на более выгодных для себя условиях в будущем, то зачем ему сейчас мирные переговоры и окончание войны?

"Ответ на этот вопрос прост — Путин стремится не к переговорам, а к срыву любых мирных инициатив Украины и Запада. Он будто сигнализирует — возможность для переговоров есть, но на российских условиях. Если откажетесь, то потеряете время и приведете ситуацию к дальнейшему продолжению войны, к которому Россия подготовлена. Это нивелирует любые усилия в рамках саммита мира. Может возникнуть впечатление, что Россия и ее союзники предлагают "настоящие мирные переговоры" между Москвой и Киевом, а Украина и Запад проводят конференции без участия одной из сторон конфликта и с требованиями, которые сторона даже не собирается рассматривать", - пояснил Портников.

Также читайте В ISW оценили готовность РФ к настоящим переговорам с Украиной

Он отметил, что окончание войны без участия одной из сторон является настоящим дипломатическим нонсенсом. А в российских предложениях все кажется более "логичным".

С такой точки зрения неудивительно, что лидеры стран Глобального Юга, которые окажутся в дилемме выбора между российским и украинским подходами и еще не желают портить отношения с Россией, лучше подождут развития событий и не приедут в Швейцарию на саммит.

"Это то – чего добивается Путин. Он хочет создать иллюзию, что российско-украинская война, конца которой не видно, может закончиться мирными переговорами, а для того чтобы это произошло, Украине "просто" надо согласиться на прекращение огня и не претендовать на уже оккупированы территории", - объяснил Виталий Портников.

РФ подключила союзников

Москва обратилась за помощью к китайской дипломатии. В преддверии визита Путина в Пекин спецпредставитель МИД Китая Ли Хуэй объездил столицы ведущих государств Глобального Юга. После этого путешествия был представлен мирный план, в котором четко проводится линия заморозки войны без каких-либо гарантий безопасности для Украины, но и без признания Киевом российского статуса оккупированных украинских земель. В поддержку такого подхода высказывался и президент Си Цзиньпин.

Также стало известно о контактах между Китаем и Бразилией. Помощник бразильского президента прибыл в Пекин, чтобы обсудить с главой МИД Китая Ван И общий подход к урегулированию так называемого "украинского кризиса". Это после того, как президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, известный хорошими отношениями с Путиным и Си, отказался присутствовать на саммите в Швейцарии.

Также читайте Зеленский резко высказался о переговорах с Россией и бездействии Запада: громкие заявления в новых интервью

Так китайский "мирный план" становится китайско-бразильским. Именно это делает его альтернативным предложением от стран Глобального Юга и именно такой подход они будут предлагать во время саммита в Швейцарии. Президент США Джо Байден может уклониться от приезда на саммит, ведь состоится конкуренция мирных подходов.

"После того, как стало известно, что Путин якобы склонен к переговорам по окончанию войны, к китайско-бразильскому "мирному" плану присоединятся и другие страны. В этой ситуации Украина будет казаться догматической и неконструктивной, а Россия настроена на реальное "мирное" прекращение войны. Пусть и на условиях, позволяющих ей быстро начать новую войну против Украины, чтобы раз и навсегда закрыть гештальт и прекратить существование Украины. Однако страны Глобального Юга будут стараться не обращать внимания на этот факт", - резюмировал Виталий Портников.

Напомним, в МИД Украины назвали причину готовности Путина "заморозить войну".

Читайте также ведущие новости дня: