Действительно ли Путин готов к переговорам и какие сигналы подает Западу: эксперт объяснил

Путин пытается донести свою готовность к переговорам, чтобы Запад начал оказывать влияние на президента Владимира Зеленского.

Глава Кремля Путин пытается донести миру свою готовность к переговорам. Он заинтересован в том, чтобы Запад начал давить на Владимира Зеленского и предлагать ему сесть за стол переговоров.

Об этом в интервью ТСН рассказал заместитель директора Центра армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь.

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"Кремль действительно посылает сигналы. Особенно то крыло, которое можно условно назвать "голубями мира" — Патрушев и его окружение. В прессе говорили, что якобы Салливан имеет постоянный контакт с Патрушевым и это складывается в пазл. Путин пытается донести свою готовность к переговорам, чтобы Запад начал влиять на Украину, на Зеленского, чтобы склонить украинскую сторону к переговорам. Но на фоне полных провалов на поле боя — это выглядит довольно неуклюже и проблематично”, — подчеркнул Михаил Самусь.

Готова ли Россия к переговорам

В Офисе президента считают, что Россия манипулирует темой переговоров. Они им нужны для того, чтобы спустя некоторое время снова пойти на Украину с войной. В то же время, никто из западных союзников не принуждает Украину к переговорам с агрессором.

В окружении Путина заявляют, что "готовы к переговорам с учетом тех реалий, которые складываются на текущий момент ". Но продолжают обстреливать украинские города ракетами и иранскими дронами.

В Госдепе США назвали голословными заявления российского руководства о готовности к переговорам. В США не видят признаков готовности Кремля к участию в добросовестном диалоге с Украиной.

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