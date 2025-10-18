ТСН в социальных сетях

Действительно ли ракеты Tomahawk могли бы изменить баланс в пользу ВСУ: что говорят в ISW

Американские ракеты способны нанести существенный ущерб ключевым военным объектам России.

Tomahawk

Tomahawk / © Getty Images

Американские ракеты Tomahawk позволили бы украинским военным нанести серьезный ущерб ключевым военным объектам, расположенным в глубине территории России.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что американские ракеты Tomahawk могут нести больший полезный груз и летать с большей скоростью, чем беспилотники дальнего действия.

«Это увеличивает шансы этих ракет проникнуть через систему противовоздушной обороны противника и позволит украинским военным нанести существенный ущерб ключевым военным объектам, расположенным в глубине территории России, имеющим большую ценность и более защищенные», — говорят эксперты.

В частности, такими объектами могут стать завод беспилотников «Шахед» в Елабуге (Республика Татарстан) и авиабаза «Энгельс-2» в Саратовской области, где базируются стратегические бомбардировщики, обстреливающие крылатыми ракетами Украину.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский разошлись во мнениях по поводу предстоящей войны в Украине после их третьей встречи в Вашингтоне.

Как отмечает CNN, переговоры продолжались несколько часов и проходили в «откровенной и иногда неудобной атмосфере». Источники, знакомые с ходом встречи, сообщили, что американский лидер прямо заявил Зеленскому — Украина пока не получит дальнобойные ракеты Tomahawk, способные поражать цели в глубине территории России.

