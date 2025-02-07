Действительно ли РФ атаковала Украину "Орешником" накануне: официальное заявление

В ЦПД обратили внимание, что в случае подобных запусков Россия должна предупреждать западных партнеров.

Россия не запускала ракету "Орешник" по Украине 6 февраля. Соответственно не было и падения ракеты на украинской территории.

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко.

Коваленко объяснил, что говорит о том, что запуска "Орешника" не было.

"Вчера не было запуска "орешника". Россия в случае таких пусков должна предупреждать западных партнеров. Предупреждения не было, и самого запуска с последующим "падением ракеты" тоже не было", – говорится в заявлении.

Напомним, ранее издание Forbes сообщило, что 6 февраля россияне снова запустили по Украине ракету "Орешник", которая могла быть нацелена на Киев, но до цели "не долетела".