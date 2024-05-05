Действительно ли РФ готовит наступление на Сумщину и Харьковщину – анализ военного эксперта

Военный аналитик Алексей Гетьман считает, что оккупационная армия России, несмотря на внешние признаки подготовки к наступлению на Сумскую и Харьковскую области, не имеет реальных ресурсов для реализации таких планов.

Об этом он рассказал в эфире телеканала FREEДОМ.

По его словам, россияне, для имитации подготовки к наступлению, производят обстрелы Сумщины и активизируют диверсионно-разведывательные группы.

"Это все признаки подготовки наступательных действий. Так обычно бывает перед началом наступательных операций: через две-три недели идут диверсионные группы, боевые разведывательные группы, осуществляют обстрел тыловых структур, уничтожают системы связи — то есть все, что должно помогать держать оборону. Это все признаки готовящегося наступления на Сумщине и Харьковщине", — сказал Гетьман.

Однако эксперт отметил, что при этом враг не придерживается других факторов, необходимых для наступления – "необходимо как минимум, чтобы тыловые структуры подготовили площадки, куда может въехать большая группа численностью 100-150 тысяч военнослужащих".

"Они же не могут просто выгрузиться из вагонов и на рельсах сидеть. Им нужно какие-то хотя бы палатки, какие-то полевые кухни, нужно чем-то их кормить. Такие шаги делаются, когда действительно готовится наступательная операция. Есть еще подготовка тыловых структур – лагеря и все, что с этим связано. Пока таких признаков нет", – объяснил аналитик.

Как отметил Гетьман, по разным оценкам, например, в Харьковской области оккупанты сосредоточили 30-40 тысяч военнослужащих, постепенно их количество увеличивается.

По его словам, в таком количестве, в котором там находятся оккупанты, они вряд ли смогут даже пробовать штурмовать такой город, как Харьков.

"Эта группировка по численности меньше, чем штурмовали Бахмут. Смогут ли они усилить эту группировку достаточно быстро? Достаточно быстро – нет. Но для этого нужно две-три недели. Если такая тенденция будет продолжаться, и эта группировка будет увеличиваться от 40 тысяч до 100-200 тысяч, тогда это очевидно, что готовится наступление именно на Харьков или Сумы (смотря, где эта группировка будет находиться)", - отметил Гетьман.

Он также сослался на слова главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о том, что если россияне попытаются штурмовать Сумы или Харьков, это значит, что они решили самоликвидироваться.

Напомним, генерал-лейтенант ВСУ рассказал, как ATACMS повлияли на боевые действия.

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