Действительно ли РФ хочет переговоров: Пристайко прокомментировал "сигналы" Путина

В конце декабря прошлого года американское издание The New York Times со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, а также американских чиновников, сообщило, что президент РФ Владимир Путин намекает на готовность к перемирию и прекращению полномасштабной войны против Украины.

Дипломат Вадим Пристайко в интервью Натальи Мосейчук в рамках авторского проекта "Мосейчук+" объяснил, действительно ли у диктатора России такие намерения.

"Путин вбрасывает в пространство информацию, что он в очередной раз готов, он почти договорился, он открыт. Он надеется, что кто-то на Западе розжалуется и скажет — может действительно давайте поговорим еще раз с Путиным. Я уверен, что это было предложение о переговорах. Он это сделал уже второй раз. Впервые он это сделал на встрече с африканскими лидерами, 10 президентов. Он пытался завоевать поддержку "глобального юга". Цепь та же – она пыталась получить от юга, теперь хочет в Европе зародить зернышко – "я достиг всего, что хотел, я готов", — резюмировал Вадим Пристайко.

Напомним, Пристайко ответил, появятся ли солдаты Британии на войне в Украине.

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