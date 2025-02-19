Действительно ли РФ наступает на территорию Украины с Курщины – ответ Генштаба ВСУ

В Генштабе признали, что одно из подразделений оккупантов действительно предприняло попытку продвинуться в сторону госграницы Украины на Курщине, однако безуспешно.

Россияне пытаются распространять вбросы о каких-то прорывах украинской обороны в Курской области и массового захода оккупантов на территорию Украины. Такая информация не соответствует действительности.

Об этом заявил спикер Генерального штаба ВСУ Дмитрий Лиховий.

По его словам, по состоянию на 15 часов 19 февраля в Курской области с начала суток зафиксировано 12 боевых столкновений, из них три еще продолжались (остальные уже отбиты). Одна из отраженных атак около шести утра была попыткой российского подразделения продвинуться в сторону государственной границы Украины на направлении Николаево-Дарьино – Журавка. Однако попытка успеха не имела.

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"Основания для паники отсутствуют. ВСУ продолжают ведение оборонной операции в Курской области РФ, уничтожая врага и удерживая несколько сотен квадратных километров территории страны-агрессора. Не ведитесь на ИПСО, поддерживайте и усиливайте украинские войска – вот наша лучшая переговорная позиция", – подытожил Лиховий.

Напомним, сегодня, 19 февраля, диктатор Путин заявил, что армия РФ пересекла границу с Украиной возле Курской области. Госпогранслужба не подтверждает это заявление Путина.

В СНБО также отреагировали на "масштабное наступление россиян" на Курщине.

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