Действительно ли РФ планирует наступление на Харьков и Сумы – мнение Жорина

Экс-командир "Азова" и заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин считает, что оккупационная армия России не сможет взять Харьков. По его мнению, действия россиян похожи на растягивание ресурсов ВСУ.

Об этом он написал в Telegram.

"Скорее всего, взятие города и не стоит на сегодняшний день целью в РФ. Усиление давления будет – видим из данных разведки. Но это все равно больше похоже на задачи по растягиванию наших ресурсов, ослаблению сил на других направлениях и уменьшению наших резервов", – прокомментировал военный.

Что касается Сум, то, по мнению Жорина, здесь происходит накопление и перекидывание сил врага.

"Пока количество говорит об аналогичной задаче – оттягивании сил украинской армии. Ну а когда говорят о "кадыровцах", то это вообще на какой-то несерьезный лад настраивает. Хотя в целом ситуация на фронте довольно сложная, и легче в ближайшее время точно не будет — наоборот, впереди тяжелое лето с тяжелыми боями", - резюмировал Максим Жорин.

Напомним, ВСУ сейчас контролируют 60% Волчанска – оккупанты продолжают штурмовать позиции ВСУ на севере Харьковщины.

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