Действительно ли РФ строит базы для атак в Беларуси: в Минобороны ответили

Шахед.

Реклама

Появившаяся в СМИ информация о строительстве аэродромов в Беларуси для запуска дронов якобы по Украине не соответствует действительности.

Об этом сообщил военный эксперт, советник министра обороны Сергей «Флэш» Бескрестнов.

«Мне ничего неизвестно о строительстве аэродромов для запуска "Шахедов" из Беларуси. Я в шоке от того, как извращается информация. Такое искажение информации, к сожалению, оказывает психологическое давление на наш народ», — подчеркнул он.

Реклама

«Флэш» напомнил, что 23 марта Владимир Зеленский сообщил об уничтожении четырех пунктов управления БпЛА в Беларуси, но есть вероятность, что РФ может восстановить их снова. Тем не менее, Forbes неправильно интерпретировало заявление президента, подчеркнул представитель Минобороны.

Forbs о строительстве баз для ударов

Forbs опубликовало материал о том, что РФ пытается усилить атаки ударными беспилотниками в своей войне против Украины. Для этого на территории Беларуси началось строительство баз наземного управления для дронов большой дальности. По данным Reuters, Кремль планирует построить в Беларуси четыре станции.

Кроме того, издание приводит слова украинского президента Владимира Зеленского о том, что РФ собирается и дальше использовать территорию Беларуси для размещения инфраструктуры управления дальнобойными дронами.