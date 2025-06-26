Действительно ли Россия готовится к войне с НАТО: в ISW дали четкий ответ

НАТО / © Associated Press

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Россия может готовиться к новому вооруженному конфликту.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Как Трамп оценил амбиции Путина

Президент США Дональд Трамп считает, что территориальные амбиции Владимира Путина выходят за пределы только Украины. Об этом свидетельствуют оценки американского военного руководства.

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Трамп отметил, что Путин хочет выйти из нынешней ситуации, поскольку она стала для него «хаосом». Американский лидер также подчеркнул, что глава Кремля допустил ошибку, начав полномасштабную войну против Украины.

Подтверждают ли аналитики предположения Трампа

Аналитики подтверждают, что Россия готовится к возможной предстоящей конфронтации с НАТО. Кремль, по оценкам ISW, создает условия для потенциальной агрессии против стран, ранее входивших в состав СССР, но в настоящее время не являющихся членами Альянса.

«ISW давно оценивает, что Россия готовит своих военных и общество к возможному предстоящему конфликту с НАТО после завершения войны в Украине, в частности путем проведения военных реформ; интеграции ветеранов во все уровни российских органов власти и создание риторических условий для оправдания предстоящей агрессии против НАТО», — говорится в отчете.

Аналитики также обращают внимание на то, что Кремль применяет ту же риторику, которую использовал накануне вторжения в Украину в 2022 году, чтобы угрожать государствам НАТО.

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Ранее сообщалось, что министры иностранных дел коалиции по созданию специального трибунала для России за преступления против Украины предоставили политическое одобрение созданию этого трибунала.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе 25 июня подписали соглашение о создании Спецтрибунала для расследования преступления агрессии против Украины.