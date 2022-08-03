Действительно ли Россия планирует захватить Харьков: военный эксперт ответил

Находящиеся на Харьковском направлении войска Российской Федерации будут имитировать массированное наступление.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов, комментируя ход войны России против Украины, в интервью Наталье Мосейчук.

По его словам, Харьков взять оккупантам не удастся.

"О том, чтобы взять Харьков — нет речи. Дело в том, что они будут имитировать массированное наступление. А уж насколько это наступление будет иметь успех... Возможно, на отдельных участках фронта они будут иметь тактические успехи, могут продавать нашу оборону и продвинуться где-то на несколько километров. Но не больше. Учитывая то войско, которое они накопили на сегодняшний день, и с того, что не 24 февраля сегодня – мы развернуты и готовы к встрече, то я не думаю, что они рассуждают даже об оперативном успехе, они рассчитывают на тактический успех", – говорит эксперт.

По словам Жданова, иллюзия заключается в масштабности – несколько направлений одновременно.

"И создается впечатление, что они пошли в наступление: что делать, куда бежать, где защищаться, с какой стороны держать оборону? Вот главная цель. Плюс информационные вбросы, как сказал глава Харьковской ОГА, что "завтра возьмут Харьков". Чем они возьмут? Вы еще дойдите до Харькова. Вы до Харькова не смогли дойти даже в марте: до кольцевой дороги дошли, а потом мы их отбросили. Поэтому самое главное – это имитация", – добавил эксперт.

Напомним, ранее премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что миру нужно готовиться к длительной войне России против Украины, поскольку президент страны-агрессорки Владимир Путин прибегает к кампании на истощение.

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