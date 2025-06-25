Действительно ли Россия собирается захватить Сумы?: в НАТО ответили неожиданно

Последствия обстрела города Сумы. / © Associated Press

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Представитель НАТО на саммите Альянса заявил, что Россия продолжает постепенно продвигаться в Сумской области, однако штурмы сопровождаются колоссальными потерями – до 1300 человек ежедневно. Несмотря на локальные прорывы, вероятность окружения Сум сейчас считается очень низкой.

Об этом сказал высокопоставленный чиновник Альянса, который общался с журналистами Европейской правды.

По словам высокопоставленного чиновника, который общался с журналистами на условиях анонимности, данные разведки стран-членов НАТО подтверждают оценки украинской стороны по боевым потерям РФ: в общей сложности более 1 миллиона потерь, из которых примерно 250 тысяч — погибшие.

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“В Сумской области Россия пытается создать буферную зону после операции в Курской области. Да, у нее тактические продвижения, но эти атаки очень истощают ее ресурсы”, — пояснил представитель Альянса.

Он подчеркнул, что в настоящее время окружение областного центра выглядит маловероятным.

В НАТО также ожидают, что в ближайшие месяцы российские войска попытаются расширить линию фронта севернее и восточнее Сум, пытаясь создать условия для нового наступления. В то же время, линия фронта, несмотря на продвижение обеих сторон, остается в целом стабильной.

По оценке Альянса, попытки России на севере сдерживает и тот факт, что украинские силы одновременно наносят удары в районе Теткино Курской области, что снижает наступательный потенциал противника.

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Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что не исключает дальнейшего захвата украинских Сум российской армией.